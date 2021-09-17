لبنان

جديد أزمة المحروقات.. هل سيزداد سعر المازوت أكثر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-09-2021 | 11:44
A-
A+
Doc-P-864924-637675011463988676.jpeg
Doc-P-864924-637675011463988676.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ سعر المازوت بالليرة اللبنانية قد يزداد تبعاً لارتفاع سعر الدولار، وأضافت: "سعر تلك المادة مستقر بالدولار بناء لتسعيرة وزارة الطاقة، ولكن عند الشراء فإما أن يدفع المستهلك الثمن بالدولار أو بحسب سعر السوق". 

وأوضحت المصادر إن ما بات واضحاً هو أن التوجه بات نحو الرفع التدريجي للدعم على المحروقات، لكنها أضافت: "السؤال الأساس يكمن في التالي: هل سيتوفر البنزين والمازوت بشكل طبيعي بعد رفع الدعم؟ وهل سنشهد على أزمة جديدة تساهم في تفاقم الطوابير أكثر؟".

ولفتت المصادر عينها إلى أنّ "هناك محطات أساسية مُقفلة وتسليمها البنزين يساهم في إراحة السوق قليلاً"، موضحة أنه "من الضروري أن تواكب القوى الأمنية عملية تسليم المحروقات المدعومة إلى المحطات كي لا يتم استغلالها في السوق السوداء".
 

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
18:18 | 2021-09-17
18:02 | 2021-09-17
17:39 | 2021-09-17
17:28 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website