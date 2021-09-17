جديد أزمة المحروقات.. هل سيزداد سعر المازوت أكثر؟

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ سعر المازوت بالليرة اللبنانية قد يزداد تبعاً لارتفاع سعر الدولار، وأضافت: "سعر تلك المادة مستقر بالدولار بناء لتسعيرة وزارة الطاقة، ولكن عند الشراء فإما أن يدفع المستهلك الثمن بالدولار أو بحسب سعر السوق".



وأوضحت المصادر إن ما بات واضحاً هو أن التوجه بات نحو الرفع التدريجي للدعم على المحروقات، لكنها أضافت: "السؤال الأساس يكمن في التالي: هل سيتوفر البنزين والمازوت بشكل طبيعي بعد رفع الدعم؟ وهل سنشهد على أزمة جديدة تساهم في تفاقم الطوابير أكثر؟".