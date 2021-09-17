لبنان

"الصحة العالمية" تزور مستشفى اللبناني الجعيتاوي.. وغيبريسوس: لاستمرار التعاون

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:50
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إستقبل المستشفى اللبناني الجعيتاوي - الجامعي وفد منظمة الصحة العالمية، برئاسة المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس غيبريسوس والمدير الإقليمي للمنظمة الدكتور احمد المنظري إلى جانب الدكتورة إيمان الشنكيتي، الدكتورة رنا حجة، الدكتورة أليسار راضي وأعضاء من المكتب الاقليمي والمحلي للمنظمة.

واشار بيان لادارة المستشفى الى انه "كان في استقبال الوفد المديرون العامون الأخت هادية أبي شبلي والبروفيسور بيار يارد ومسؤولون عن بعض الأقسام في المستشفى.

وبعد جولة في بعض المراكز الرئيسية بالمستشفى (وحدة العناية المركزة، مركز التطعيم، مركز الحروق، الطوارئ، إلخ ..)، جرى لقاء مفتوح في القاعة الكبرى لمناقشة الوضع الراهن للقطاع الصحي في لبنان و للتحديات الحالية التي يواجهها المستشفى".

وأعرب الدكتور غيبريسوس خلال اللقاء عن "تعاطفه وتقديره للالتزام والرعاية الإنسانية والإحترافية التي يتمتع بها فريق المستشفى اللبناني، رغم كل الصعاب". وأكد "استمرار التعاون مع المستشفى و تطويره في سبيل اجتياز هذه المرحلة الصعبة".
 
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