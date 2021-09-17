لبنان

اتحاد بلديات وادي خالد ناشد ميقاتي إعطاء التوجيهات لمسح أضرار السيول

Lebanon 24
17-09-2021 | 12:12
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ناشد رئيس اتحاد بلديات وادي خالد الشيخ أحمد الشيخ في بيان باسم الاتحاد، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "إعطاء توجيهاته إلى الهيئة العليا للاغاثة لمسح أضرار الفيضانات والسيول الجارفة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة ليل أمس، وأدت إلى تصدع بعض الجسور الصغيرة".
وكانت السيول اجتاحت المحلات التجارية في بلدات العماير ورجم عيسى والرامة، وألحقت أضرارا بالغة على طريق عام العماير - أكروم. كذلك، اجتاحت السيول حرم مقبرة وادي خالد وألحقت أضراراً كبيرة في شبكات الصرف الصحي، وذلك وفقاً للشيخ الذي قال متوجهاً إلى ميقاتي: "نأمل من دولتكم السرعة في تلبية طلبنا والمساعدة في إصلاح الأعطال التي حصلت".
 
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