مجهولون قطعوا أشجار صنوبر في عيون السمك.. والاهالي طالبوا بكشف الفاعلين

قطع مجهولون عدداً من أشجار الصنوبر في منطقة عيون السمك، بالقرب من معمل شركة "كهرباء البارد لتوليد الطاقة الكهرمائية"، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".وتشهد هذه المنطقة عند ضفتي البحيرة تعديات واسعة على الثروة الحرجية المحيطة بالبحيرة وعلى امتداد مجرى نهر موسى من الجانبين.وناشد الأهالي "الجهات الرسمية المختصة، وخصوصا وزارتي الزراعة والبيئة والأجهزة الامنية المعنية، التدخل وتكثيف دورياتها في هذه المنطقة، والتحقيق الجدي لكشف الفاعلين ووقف هذه التعديات التي تطال الثروة الحرجية في مناطق عكارية عدة".