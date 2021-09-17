جريمة كادت تهز لبنان.. محاولة لإحراق محطّة محروقات مع زبائنها (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات زعمت أن صاحب محطة وقود في البقاع يُدعى "ض.م.د." في محلة قصرنبا، حاول إحراق الزبائن وسياراتهم لامتناعهم عن دفع ثمن صفيحة البنزين وفق تسعيرة السوق السوداء والتي ناهزت الـ300 ألف ليرة.



إلى ذلك، كشفت معلومات "لبنان24" أن "كل ما يتم تداوله عارٍ من الصحة"، وقد أشارت المصادر إلى أن "إشكالاً وقع منذ 3 أيام في قصرنبا بين عدد من الشبان، الأمر الذي دفع صاحب المحطة إلى إقفالها".