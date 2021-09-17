لبنان

إبراهيم: جاهز للمثول أمام البيطار ولدى ميقاتي مشاريع جاهزة لمعالجة الملفات

Lebanon 24
17-09-2021 | 12:34
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أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه "تحت القانون في ملف تفجير مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنه "في حال منح وزير الداخلية بسام المولوي الأذن بملاحقته سيمثل في اليوم الثاني"، وقال: "إذا كان هناك أحد يرغب بتصفية الحسابات معي فأنا جاهز". 
وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، لفت إبراهيم إلى أنّ "الحكومة باقية وستشرف على الانتخابات ولديها الكثير لتنجزه"، مؤكداً أنه "لدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مشاريع جاهزة لمعالجة كافة الملفات وسيطرحها على الحكومة اعتباراً من الأسبوع المقبل". 
ومع هذا، فقد أعلن إبراهيم أنه "سيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائياً". 
 
 
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