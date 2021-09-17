بعدما اعترضوا صهاريج محروقات.. مواطنون يسلمون أنفسهم إلى "المعلومات"

أقدم كل من "و.ح" و "ه.ب" و "ب.ب" على تسليم أنفسهم إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك بجرم إعتراض صهاريج محملة بالمحروقات في منطقة الحصنية، وقد أحيلوا بعدها الى القضاء المختص.