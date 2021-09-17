إخماد حريق بين بدياس وبرج رحال قبل وصوله الى المنازل

شبّ حريق هائل في منطقة جبل البرج الواقعة ما بين بلدتي بدياس وبرج رحال، حيث اتت النيران على مساحات من الأعشاب اليابسة.



وتدخلت فرق الدفاع المدني وجمعية "الرسالة" للاسعاف الصحي من بلدات برج رحال، الحلوسية والبازورية و"الهيئة الصحية الإسلامية"، وعملت على إخماد النيران قبل وصولها الى المنازل.