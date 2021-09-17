إعادة انتخاب حسين مغربل رئيساً لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية

جرت اليوم، انتخابات المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية، بحضور مندوب وزارة العمل علي غندور، حيث أعيد انتخاب حسين مغربل رئيسا، وفاز لعضوية مجلس الاتحاد: على كمال، قاسم حجازي، حسين نعيم، علي حرب، عايدة زيتون، علي كركي، علي طه، محمد كجك، خضر سرحان، حسن يحيى مغربل، عبد الأمير درويش.كذلك، فاز محمد علي أحمد وابراهيم مغربل وأحمد دقماق لعضوية هيئة مكتب مجلس المندوبين.