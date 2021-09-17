لبنان

خبرٌ عن ترشح نجل بري للانتخابات في كندا.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:15
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرٌ يشير إلى أنّ نجل رئيس مجلس النواب، مصطفى نبيه بري، ترشح عن الحزب الليبرالي إلى الانتخابات البرلمانية في كندا.
 
وفي هذا الإطار، تحققت منصة "شييك" المتخصصة بالتحقق من الأخبار الكاذبة، وكشفت أن "الخبر مضلل وعارٍ من الصحة". 
 
وذكرت المنصة أنّه "بالفعل هناك مرشّح إلى الانتخابات في كندا يدعى مصطفى برّي، لكنّه من أصول مغربية ويبلغ من العمر 53 عاماً، وهو مرشّح ضمن لائحة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يتزعّم لحزب الليبرالي في البلاد".
 
بدورها، قالت مصادر في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إن "ما تم تداوله غير صحيح"، مشيرة إلى أن "نجل بري يعيش في أميركا، والرجل الذي ترشح في كندا هو من أصول مغربية". 
 
 

 
 
 
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