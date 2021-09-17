لبنان

درويش: من الممكن للبنانيين استرداد اموالهم في المصارف بشكل تدريجي

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:26
A-
A+
Doc-P-864966-637675073744964076.jpg
Doc-P-864966-637675073744964076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش في حوار على قناة "NBN" أن "البيان الوزاري محدد وواضح، وأهم ما يميزه هو سرعة صياغته"، وقال: "هذه الحكومة لديها فترة زمنية قصيرة. ولذلك، ستعمل على اختصار المسافات وتشكيل صدمة تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع اللبناني، وذلك من خلال العناوين التي طرحها البيان حيث ستركز على عناوين أساسية من ضمنها موضوع الانتخابات ومناقشة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الإنفتاح العربي".

وعن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال: "إن الصدمة الإيجابية ستكون بحوالى المليار و135 مليون دولار ستنعكس على سعر الصرف وستعطي انطباعا إيجابيا في هذه المرحلة".

وإذ اعتبر أن "إشكالية الأرقام لم تعد موجودة"، قال: "في حال الذهاب بخطة تعاف، يمكن أن يسترد لبنان الثقة. وبالتالي، يسترد اللبنانيون بشكل تدريجي أموالهم المحجوزة من قبل المصارف، وأي مساعدات مادية ستدخل الآن ستخضع للمراقبة كي تصرف فعليا من دون أي هدر".

ولفت إلى أن "الحكومة ليست لديها رغبة في الصراعات والصدامات، فهي حكومة برئاسة وسطية، صيغتها مقاربة الأزمات بشكل واقعي وعملي".

وعن إعادة هيكلة الدين العام، قال: "لا شك في أن لدينا اليوروبوند ومجموعة ديون بأشكال مالية متعددة على الدولة اللبنانية وحتى على المصارف. وبالتالي، فهي تحتاج إلى إعادة هيكلة ودرس قيمتها تحديدا، إضافة إلى موعد استحقاقها وإعادة الجدولة بناء على قدرة الدفع وإيجاد الدولة اللبنانية إمكانية سدادها ومصادر دفعها".

أضاف: "انطلاقا من معرفتي بالرئيس نجيب ميقاتي، فهناك إنجاز سينفذ على مستوى تصحيح الأمور الاقتصادية عموما، وعلى مستوى بعض الملفات، وحجم هذا الإنجاز متروك للأيام المقبلة، ولن يقبل الرئيس ميقاتي إلا أن يكون هناك إنجاز في مكان معين وسيتوج لاحقا بموضوع الإنتخابات النيابية المقبلة".

وعربيا، قال درويش: "بالنظر إلى تاريخنا والمحطات التي عاشها لبنان، فعندما يكون هناك تقارب عربي - عربي يكون البلد إلى حد ما في حال ارتياح. وعندما يكون هناك تنافر عربي، فإننا ندفع ثمنا معينا. في النهاية، نحن جزء من العالم العربي مع التصدعات والترهلات الموجودة، ودائما تناسبنا استعادة الحضور العربي".

وختم: "طالما أن مصلحة لبنان تتطلب أي أمر، فيجب القيام به، فمصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وعلينا كلبنانيين النظر إلى مصالحنا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
18:18 | 2021-09-17
18:02 | 2021-09-17
17:39 | 2021-09-17
17:28 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website