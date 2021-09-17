لبنان

قائد الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" قدم أدوات رياضية لأهالي القليعة

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:01
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قدم قائد الكتيبة الإسبانية في قوات "اليونيفيل" المقدم بيريز مونتيس ، تبرعات من مؤسسة "VALORES DEL FUTBOL وجمعية HUESCA SPORTS" الرياضية عبارة عن أدوات رياضية لأهالي بلدة القليعة، تسلمها وفد من جمعية كاريتاس وفريق من مشجعي كرة القدم من بلدة القليعة.

ولإظهار التوأمة والالتزام الحاليين بين اليونيفيل والسكان المحليين في منطقة مرجعيون، أقيمت مباراة كرة قدم ودية بين فريق كرة القدم في القليعة وفريق ممثل عن الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات "حفظ السلام" في اللواء المتعدد الجنسيات في القطاع الشرقي.
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