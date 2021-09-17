لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقاً داخل مطعم في سير الضنية

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:10
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أخمد عناصر الدفاع المدني في مركز بلدة سير - الضنية، بالتعاون مع الأهالي، حريقاً إندلع داخل مطعم في البلدة.
 
وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من داخل المحل، وإقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
 
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لبنان

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