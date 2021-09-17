الدفاع المدني أخمد حريقاً داخل مطعم في سير الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني في مركز بلدة سير - الضنية، بالتعاون مع الأهالي، حريقاً إندلع داخل مطعم في البلدة.

وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من داخل المحل، وإقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".