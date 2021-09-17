أرسلان: الحكومة بادرة إيجابية للبلد

أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إلى أن "الحكومة في لبنان بادرة إيجابية للبلد".

ورأى ارسلان في حديثٍ لـ"المنار" أن "النفط الإيراني هو انعكاس لتغيرات كبيرة في المنطقة، وإيران شريكة أساسية فيها". وقال إن "صمت الغرب والعدو عن النفط هو ميزان القوى الذي فرض نفسه على المشهد الإقليمي والذي سينعكس ايجاباً علينا".