لبنان

فاجعة.. "كورونا" يخطف حياة طبيب في النبطية

Lebanon 24
17-09-2021 | 15:25
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خسر الجسم الطبي في لبنان طبيباً جديداً خلال مواجهة تفشي فيروس كورونا.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد فارق مساء اليوم الدكتور علي الحاج محمود قبيسي الحياة في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، اثر اصابته بمضاعفات فيروس كورونا.
 
وسيوارى الدكتور قبيسي (83 عاماً) في الثرى قبل ظهر غد السبت في بلدته زبدين.
 
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