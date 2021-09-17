بعد الأولى.. قافلة جديدة من صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان

ذكرت قناة "الميادين" أن قافلة صهاريج المازوت الإيراني الثانية تعبرُ الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.

وكانت القافلة الأولى عبرت إلى لبنان يوم أمس الخميس، وقد وصلت إلى مدينة بعلبك حيث قامت بتفريغ حمولتها ضمن خزانات مخصصة لذلك.