لبنان

بعد الأولى.. قافلة جديدة من صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان

Lebanon 24
17-09-2021 | 16:25
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ذكرت قناة "الميادين" أن قافلة صهاريج المازوت الإيراني الثانية تعبرُ الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. 
 
وكانت القافلة الأولى عبرت إلى لبنان يوم أمس الخميس، وقد وصلت إلى مدينة بعلبك حيث قامت بتفريغ حمولتها ضمن خزانات مخصصة لذلك.
 
 
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