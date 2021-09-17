لبنان

حكومة "معاً للإنقاذ" إلى الثقة يوم الإثنين

Lebanon 24
17-09-2021 | 16:57
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كتبت "الأنباء" الكويتية: "فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط السريع للثقة أمام حكومة "معا للإنقاذ"، من خلال تحديده يوم الاثنين المقبل موعدا لمناقشة بيانها الوزاري من قبل مجلس النواب، تمهيدا للتصويت على الثقة بها، شبه المضمونة.
وتعقد الجلسة في المقر المؤقت للمجلس في قصر الأونيسكو صباح ومساء ذلك اليوم لضمان إتمام المناقشة والثقة في جلسة واحدة".
المصدر: الانباء الكويتية
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