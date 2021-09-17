حكومة "معاً للإنقاذ" إلى الثقة يوم الإثنين

كتبت "الأنباء" الكويتية: "فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط السريع للثقة أمام حكومة "معا للإنقاذ"، من خلال تحديده يوم الاثنين المقبل موعدا لمناقشة بيانها الوزاري من قبل مجلس النواب، تمهيدا للتصويت على الثقة بها، شبه المضمونة.وتعقد الجلسة في المقر المؤقت للمجلس في قصر الأونيسكو صباح ومساء ذلك اليوم لضمان إتمام المناقشة والثقة في جلسة واحدة".