لبنان

ضخّ أموال بالعملة الصعبة

Lebanon 24
17-09-2021 | 17:08
A-
A+
Doc-P-865010-637675208498259852.png
Doc-P-865010-637675208498259852.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضخت أموال كبيرة بالعملات الصعبة في الأيام القليلة الماضية، أعادت ترتيب الوقائع في سوق القطع، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
درويش: من الممكن للبنانيين استرداد اموالهم في المصارف بشكل تدريجي
lebanon 24
18/09/2021 10:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صرخة المودعين ومتحدون نفذا وقفة أمام قصر عدل بعبدا: تحركات لاستعادة الاموال من المصارف
lebanon 24
18/09/2021 10:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا.. تفتيش مكاتب وزارتي المالية والعدل بقضية فساد وغسل اموال
lebanon 24
18/09/2021 10:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: ملف الدعم كان نهباً منظماً لاموال اللبنانيين
lebanon 24
18/09/2021 10:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24

اموال

عملة صعبة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:04 | 2021-09-18
03:00 | 2021-09-18
02:53 | 2021-09-18
02:30 | 2021-09-18
02:22 | 2021-09-18
02:15 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website