لبنان

استطلاع مواقف

Lebanon 24
17-09-2021 | 17:09
A-
A+
Doc-P-865011-637675209683851262.jpg
Doc-P-865011-637675209683851262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ نواب فرادى وزمر استطلاع الموقف لمعرفة ما إذا كانت لديهم فرصة نيابية جديدة أم لا، وفق ما ذكرت "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
بيطار يصدر مذكرة توقيف لفنيانوس… وتلميحات بمثلها للنواب بعد جلسة الثقة
lebanon 24
18/09/2021 10:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حجب الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب التونسي على "فيسبوك"
lebanon 24
18/09/2021 10:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي: مسودة البيان الوزاري ستُناقش غداً وسيتمّ إقراره على امل ان تمثل الحكومة الجديدة امام مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل
lebanon 24
18/09/2021 10:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن يدافع عن "الانسحاب من أفغانستان" أمام مجلس النواب
lebanon 24
18/09/2021 10:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24

نواب

استطلاع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:04 | 2021-09-18
03:00 | 2021-09-18
02:53 | 2021-09-18
02:30 | 2021-09-18
02:22 | 2021-09-18
02:15 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website