تحرّك لسفيرتين انقطع عن الظهور

لاحظت مصادر متابعة أن التحرّك المشترك لسفيرتين في بيروت، انقطع عن الظهور، بعد مؤتمر إقليمي - عربي شارك فيه رئيس دولة غربية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".