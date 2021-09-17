لبنان

تحرّك لسفيرتين انقطع عن الظهور

Lebanon 24
17-09-2021 | 17:24
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لاحظت مصادر متابعة أن التحرّك المشترك لسفيرتين في بيروت، انقطع عن الظهور، بعد مؤتمر إقليمي - عربي شارك فيه رئيس دولة غربية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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