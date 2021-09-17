العدّ العكسي لتبيان تحرك الحكومة يبدأ بعد الثقة

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "من المرتقب أن يبدأ العد العكسي لتبيان تحرك الحكومة تجاه الاستحقاقات والملفات الكبرى بعيد نيلها الثقة من مجلس النواب".

ولفتت إلى أنه "بطبيعة الحال تعقد الحكومة أولى اجتماعاتها الفعلية بعد الثقة وليس مستبعدا أن تكون الأسبوع المقبل".وأشارت إلى أن "وضع جدول الأعمال منوط كما هو متعارف عليه برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، مؤكدة أن "أولى هذه الملفات التي ستطرح من شأنها أن تقدم صورة عما ستكون عليه بنود الجلسات المقبلة والقضايا المرتقبة".وقالت إن "الإشكالية التي تنتظر الحكومة موضوع رفع الدعم"، مشيرة إلى ان "سلسلة قرارات ستخرج عن الحكومة إنّما في دفعات".وعلم أن "موضوع النفط الإيراني أمام احتمالين أي أنه قد لا يحضر للنقاش تفاديا لأي احتكاك أو يبحث ووفق مقاربة معينة".وفي المعلومات أيضا أن "الإجراءات ستحمل العنوان الانقاذي مستمدا من اسم الحكومة "معا للانقاذ".