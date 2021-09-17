توجّه "لبنان القوي" إيجابي نحو ميقاتي

دعا رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل قبل الظهر ومساء لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على ثقة المجلس بالحكومة المضمونة بنحو مائة صوت، لكن تكتل "الجمهورية القوية" سارع إلى إعلان عدم منحه الثقة بها.وبالنسبة لتكتل لبنان القوي، فقد أفادت مصادره لـ "اللواء" ان "توجّه التكتل ايجابي نحو الرئيس ميقاتي لأنه استجاب في البيان الوزاري وفي اللقاء بينه وبين التكتل لعدد كبير من المطالب التي طلبناها على المستويات الاقتصادية والمعيشية"، لكن الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ناقشت الموضوع في اجتماعها امس، وهي بصدد استكمال البحث مع اعضاء التكتل النيابي لتقرير الموقف النهائي من منح الثقة او عدمها.