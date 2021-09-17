أبو فاعور ل"الأنباء" الكويتية: لبنان لا يحتمل أن يكون ملحقاً لإيران

لفت عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور أن "الحكومة الجديدة ليس فيها ثلث معطل لأي طرف، وقد حرص الرئيس ميقاتي وحرصنا معه خلال مراحل المفاوضات على هذا الأمر، ليس من باب الصراع السياسي بل من باب ضمان حسن عملها وإنتاجيتها".وأضاف في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية: "رغم بعض الهنات الهينات للحكومة تبقى فرصة للانقاذ الاقتصادي الذي يحتاجه المواطن اللبناني، وأولى الخطوات يجب أن تكون اقرار البطاقة التمويلية التي تساعد المواطن على تحمل أعباء المرحلة معيشياً".وقال: "من اجل المهمات أمام الحكومة ورئيسها، إصلاح علاقات لبنان مع الدول العربية التي تم تدميرها منهجيا في الفترة السابقة من قبل بعض أهل الحكم، باتخاذهم مواقف رعناء وغير مسؤولة ضد الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وإصلاح هذه العلاقات لا يكون فقط عبر المواقف الاعلامية والسياسية، بل المطلوب التزامات واضحة وسياسات ضامنة تجاه الدول العربية وامنها واستقرارها ودعمها في الاستحقاقات التي تواجهها".