لبنان

حكومة "معاً للإنقاذ" تواجه تدهور العلاقات الأميركية الفرنسية

Lebanon 24
17-09-2021 | 19:15
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تضع مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ضمن مصاعب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التدهور الملحوظ في العلاقات الأميركية ـ الفرنسية، بعد المفاجأة غير السارة لباريس بإلغاء أستراليا عقود بناء غواصات في فرنسا، كما تقول المصادر الفرنسية، ودون توضيح الأسباب، وما إذا للتفاهم الفرنسي ـ الإيراني، في لبنان والعراق، علاقة بالخطوة الأسترالية".
المصدر: الانباء الكويتية
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