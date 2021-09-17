حكومة "معاً للإنقاذ" تواجه تدهور العلاقات الأميركية الفرنسية

تضع مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ضمن مصاعب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التدهور الملحوظ في العلاقات الأميركية ـ الفرنسية، بعد المفاجأة غير السارة لباريس بإلغاء أستراليا عقود بناء غواصات في فرنسا، كما تقول المصادر الفرنسية، ودون توضيح الأسباب، وما إذا للتفاهم الفرنسي ـ الإيراني، في لبنان والعراق، علاقة بالخطوة الأسترالية".