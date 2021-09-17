هل يُعتبَر حسان دياب فارّاً من وجه العدالة؟

الدكتور في القانون الدولي المحامي طارق شندب يقول ل" نداء الوطن": "حتى اليوم لا يمكن اعتبار حسان دياب فاراً من وجه العدالة على اعتبار ان موعد الجلسة لم يحن بعد وربما يرسل محامياً ممثلاً عنه، فإذا فعل ذلك وارسل من يمثله وقدم دفوعاً شكلية يختلف الوضع نهائياً. الدفوع الشكلية إذا قدمت ستعتبر أنه رئيس حكومة (سابق) ولا يجوز أن يحاكم أمام المجلس العدلي او أمام المحقق العدلي. وهذا ما قد يفعله بحسب ما وصل إلينا بالتواتر. أما إذا لم يحضر محامٍ عنه ولم يتقدم بدفوع شكلية عندها سيعتبر فاراً من وجه العدالة ويحق للمحقق العدلي اتخاذ الإجراء القانوني الذي يراه كإصدار مذكرة او سواها.هذا هو وضع حسان دياب من الناحية القانونية. أما الموضوع فيختلف من الناحية السياسية فما يتذرع به هو وسواه من امتلاكهم حصانات ولا يجوز محاكمتهم امام المحقق العدلي او المجلس العدلي فهذا الأمر حوله خلاف وانا مع رفع الحصانات عن الجميعفي المطلق لا يمكننا ان نقول عن حسان دياب انه فار من وجه العدالة إلا إذا تخلّف عن الحضور في العشرين من هذا الشهر او لم يرسل محامياً ممثلاً عنه وبعد ذلك يحق لقاضي التحقيق اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً".