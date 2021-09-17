رجل المرحلة و "المراحل القادمة"

كتبت" نداء الوطن": قالت أوساط ديبلوماسية مخضرمة ان الرئيس نجيب ميقاتي يعدّ العدة لأن يكون رجل المرحلة الراهنة "والمراحل القادمة"، مستفيداً من "شبكة علاقات دولية ومظلة أمان سورية – إيرانية يرى أنهما تتيحان له في ضوء المستجدات الإقليمية تشكيل همزة وصل حكومية مستدامة بين المحورين"، ونوهت في هذا السياق بقدراته المشهودة على "المشي بين نقاط التقاطعات والانسلال باتجاه مقدمة المشهد، مدركاً أنّ المبادرة الفرنسية التي تحظى بغطاء أميركي أمّنت الغطاء الخارجي لمشاركة "حزب الله" في حكومته"، وهو من هذا المنطلق بدا واثقاً في رده على استفسار قناة "سي أن أن" عن مشاركة "حزب الله" في حكومته، بالإشارة إلى كونه "رجلاً عملياً"، جازماً بشكل غير مباشر بأنّ الولايات المتحدة ستغضّ الطرف عن مسألة استقدام "النفط الإيراني" إلى لبنان وأنه لا يتملكه أي "خوف من العقوبات"، منوهاً في الوقت عينه بأنه تلقى "عدة رسائل دعم من الإدارة الأميركية" وبأنّ "فرنسا ساعدتنا كثيراً لتشكيل الحكومة".