لبنان

جهاز أمني يحقق في "غالونات" البنزين: "دود الخل منو وفيه"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-09-2021 | 01:15
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كثُرت في الآونة الأخيرة ظواهر غريبة وغير مألوفة على محطات الوقود من جرّاء الأزمة الخانقة ، منها وجود دوريات متعددة من الأجهزة الأمنية على المحطة نفسها بالإضافة الى ظاهرة القبضايات .

وفي هذا السياق عُلم أن جهازاً أمنياً فتح تحقيقاً داخلياً واسعا حول تورُط  احد ضباطه، وهو برتبةٍ عالية في العاصمة بيروت مع عدد من عناصره في فضيحة تعبئة" الغالونات "، بالإضافة الى قبض رشاوى لتمرير سيارات متمولين ونافذين  من دون الوقوف  بالطابور.

 وأشار المصدر الأمني الى أن التحقيق سيفضي الى عقوبة قاسية بحق المتورطين وتشكيلهم تأديبياً .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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