توحيد سعر الصرف.. هل سيتحقق؟

استبعدت مصادر مصرفية أن يكون هناك أي خطوةٍ حالية بشأن توحيد أسعار صرف الدولار في الأسواق، لكنها أشارت إلى أن "هذا السيناريو قد يكونُ مطروحاً بدرجة كبيرة لكنه يحتاج إلى عوامل كثيرة تمهد الطريق أمامه، والمسألة قد تتحقق في غضون سنوات وليس الآن".

وقالت المصادر لـ"لبنان 24" إنّ "مسألة توحيد سعر الصرف تتعلق بأمرين أساسيين أولهما الثقة والثاني يتعلق بحجم الكتلة النقدية من الدولار والسيولة منه".

وأضافت: "حتى الآن لا يمكن حسم الأموال التي يحتاجها لبنان لبدء عملية النهوض في حين أن قيمة الخسائر غير معروفة".