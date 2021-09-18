مناشدات للتحرك ضد قطع الشجر المعمر في فنيدق والقموعة

ناشد وجهاء ومشايخ فنيدق عكار قيادة الجيش وكافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لا سيما وزارتي الزراعة والبيئة والمدعي العام البيئي للتحرك سريعاً لردع الإجرام بحق الطبيعة والبيئة والأحراج المعمرة، ولحماية ما تبقى من هذه الغابات الفريدة من نوعها.وفي التفاصيل، قام مجهولون بقطع الأشجار المعمرة في غابات فنيدق والقموعة بطريقة وحشية بهدف البيع أو التدفئة.