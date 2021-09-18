لبنان

الابيض: الصحة حق

Lebanon 24
18-09-2021 | 02:11
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اعتبر وزير الصحة فراس أبيض، أن تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة.

وأشار عبر "تويتر"، إلى أن الصحة حق، والناس يهمها ما سيفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة.
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