الابيض: الصحة حق

اعتبر وزير الصحة فراس أبيض، أن تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة.



وأشار عبر "تويتر"، إلى أن الصحة حق، والناس يهمها ما سيفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة.

تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحة حق، والناس يهمها ما سوف يفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة. pic.twitter.com/EzNjHh4jZT — Firass Abiad (@firassabiad) September 11, 2021