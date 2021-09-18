"على أساس إني المهسترة 1"... غادة عون: شي مخزي مدى التواطؤ

كل التقدير والاحترام للوزيرة عكر الناجحةو القديرة سموها "مهستر٢"على اساس اني" المهسترة١
ومع احتفاظي بحق الادعاء أتساءل خمس
مليارات دولار ناتجة عن جرم تبييض الاموال لم تلفت نظرهم اكتشفناها بنتيجة التحقيق.انما فقط فتح الباب بالقوة للاشتباه بجرم. وهذا شرعي ١٠٠%.شي مخزي مدى التواطؤ
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) September 18, 2021
كل التقدير والاحترام للوزيرة عكر الناجحةو القديرة سموها "مهستر٢"على اساس اني" المهسترة١
ومع احتفاظي بحق الادعاء أتساءل خمس
مليارات دولار ناتجة عن جرم تبييض الاموال لم تلفت نظرهم اكتشفناها بنتيجة التحقيق.انما فقط فتح الباب بالقوة للاشتباه بجرم. وهذا شرعي ١٠٠%.شي مخزي مدى التواطؤ