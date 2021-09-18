لبنان

"على أساس إني المهسترة 1"... غادة عون: شي مخزي مدى التواطؤ

Lebanon 24
18-09-2021 | 02:22
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كتبت القاضية غادة عون، في تغريدةٍ على حسابها عبر "تويتر": "كل التقدير والاحترام للوزيرة عكر الناجحة والقديرة، سموها "مهستر2"على أساس إني" المهسترة 1".

وأضافت، "ومع إحتفاظي بحق الادعاء، أتساءل خمس مليارات دولار ناتجة عن جرم تبييض الاموال لم تلفت نظرهم اكتشفناها بنتيجة التحقيق، انما فقط فتح الباب بالقوة للاشتباه بجرم. وهذا شرعي 100%".

وختمت القاضية عون، بالقول: "شي مخزي مدى التواطؤ".
 
 
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