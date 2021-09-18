لبنان

عراجي: لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي لإعادة آمنة للنازحين؟

Lebanon 24
18-09-2021 | 03:04
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “علامة استفهام كبيرة، لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي والعربي، لإعادة آمنة للنازحين السوريين الى ديارهم، وخاصة ان دول عديدة تتواصل مع القيادة السورية، فما تدفعه المنظمات الدولية لهم في لبنان، تستطيع ان تدفعه لهم في سوريا، وهذا يخفف من الضغط الاقتصادي والمالي والأمني والصحي والبطالة في البلد”.
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