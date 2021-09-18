'بسبب الكاتو'... تسمم أم واطفالها الثلاثة في برقايل

تسممت اسرة احمد عوض في برقايل جراء تناول قطع الغاتو التي اشتراها الاب من احدى محلات البلدة. وقال الاب ان زوجته واطفاله الثلاثة اصابهم التسمم ما استدعى نقلهم الى المستشفى الحكومي في حلبا لتلقي العلاجواضااف، "بعد ادخالهم المستشفى نهار امس تحسنت حالة زوجتي والطفلين وعدت بهم الى البيت ولا زالت طلفتي ترقد في المستشفى بانتظار تحسن صحتها واستعادة عافيتها".هذا واشارالاب (مسعف في الصليب الاحمر اللبناني) الى ان السبب قد يكون غياب التبريد عن الاطعمة الموجودة في المحلة، حيث يشكل انقطاع الكهرباء المستمر عاملاً خطيرا على السلامة الغذائية.