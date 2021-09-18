لبنان

بلدية صير الغربية تستنكر مجزرة قطع الأشجار على ضفاف الليطاني

Lebanon 24
18-09-2021 | 03:54
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أشارت بلدية صير الغربية في بيان لها أنه "بعد صدور بيان من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحذر فيه من مجزرة بحق الأشجار الحرجية على ضفاف نهر الليطاني، وحرصا منّا على المصلحة العامة في الحفاظ على ثرواتنا الحرجية والمائية، إننا في بلدية صير الغربية نستنكر أشد الإستنكار هذا العمل ونعتبره إعتداء على الثروات الطبيعية لبلدنا الحبيب".

وتابع البيان أنه "كما وإننا من موقع المسؤولية نقوم بالتواصل مع الجهات المعنية والجهات الأمنية والقضائية المختصة لمتابعة ومنع مثل هذه الأعمال وملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص".
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