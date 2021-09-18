المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا رصدت مجموعة من الأشخاص أقدمت على قطع أشجار معمرة على ضفاف النهر

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بأن "فرقها ترصد منذ يوم أمس، إقدام مجموعة من الأشخاص على قطع عشرات الأشجار الحرجية المعمرة، على ضفاف النهر في بلدات شحور وطيرفلسيه وصير الغربية".وأشارت، في بيان، إلى أن "مراقبيها أبلغوا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والبلديات المعنية، لإيقاف المجزرة ومصادرة الشاحنات المحملة بالحطب، إلا أن أشغال القطع ونقل الحطب لا تزال مستمرة".وطالبت "الوزارات والأجهزة المعنية بالتحرك لإيقاف هذه الجريمة البيئية فورا، إضافة إلى ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، مع كل المقصرين في البلديات والأجهزة المعنية".