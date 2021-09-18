لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا رصدت مجموعة من الأشخاص أقدمت على قطع أشجار معمرة على ضفاف النهر

Lebanon 24
18-09-2021 | 03:58
A-
A+
Doc-P-865130-637675610920419924.jpg
Doc-P-865130-637675610920419924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بأن "فرقها ترصد منذ يوم أمس، إقدام مجموعة من الأشخاص على قطع عشرات الأشجار الحرجية المعمرة، على ضفاف النهر في بلدات شحور وطيرفلسيه وصير الغربية".

وأشارت، في بيان، إلى أن "مراقبيها أبلغوا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والبلديات المعنية، لإيقاف المجزرة ومصادرة الشاحنات المحملة بالحطب، إلا أن أشغال القطع ونقل الحطب لا تزال مستمرة".

وطالبت "الوزارات والأجهزة المعنية بالتحرك لإيقاف هذه الجريمة البيئية فورا، إضافة إلى ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، مع كل المقصرين في البلديات والأجهزة المعنية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2021-09-18
05:33 | 2021-09-18
10:22 | 2021-09-18
10:13 | 2021-09-18
10:11 | 2021-09-18
10:04 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website