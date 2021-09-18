أزمة المحروقات إلى حلحلة منتصف الأسبوع المقبل؟

كشفت معلومات الـLBCI عن أنه هناك 3 شركات محروقات لم تبدأ بعد بتفريغ بواخرها بانتظار تحويل مصرف لبنان أموال فواتيرها القديمة للمحروقات المدعومة على سعر 8000 ليرة.



وأفادت المعلومات بأنه في حال تم تحويل الأموال يوم الاثنين المقبل تُلتمس اراحة السوق في منتصف الأسبوع.