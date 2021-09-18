لبنان

هل انخفضت أسعار السجائر والمعسّل؟

Lebanon 24
18-09-2021 | 04:25
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أصدرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، لائحة بأسعار مبيع كل السجائر والمعسّل، وشهدت انخفاضاً طفيفاً شمل مختلف الأصناف، وهي الشكل الآتي:
 
 
 
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