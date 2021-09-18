رئيس نقابات النبطية: مصرون على تصحيح الأجور

شدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل، خلال لقائه وفودا مهنئة بإعادة انتخابه رئيسا، على "إصرار الاتحاد على تصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص نسبة الى الغلاء الكبير الذي لحق بالسلع والمواد الغذائية والمحروقات"، لافتا إلى أن "الحكومة اتخذت القرار في بيانها الوزاري وما عليها إلا التنفيذ".وأكد "الوقوف مع عمال البلديات ومستخدميها، ومع المعلمين في مطالبهم المحقة". وسأل: "كيف يبدأ العام الدراسي والبنزين مادة مفقودة، وإن وجدت فبأغلى الأسعار والمازوت أيضا".ولفت إلى أنه يعول "أهمية كبرى على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجتراح المعجزات".