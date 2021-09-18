باخرة الفيول العراقي وصلت الى معمل الزهراني

وصلت قبل ظهر اليوم إلى منطقة الزهراني باخرة الفيول العراقي تمهيداً لإفراغ نصف حمولتها المتبقية في خزانات معمل كهرباء الزهراني بعدما كانت افرغت النصف الأول من الحمولة في خزانات معمل دير عمار في الشمال، علماً ان الباخرة كانت محملة بأكثر من 32 ألف طن من الفيول.وينتظر أن ينعكس وصول الفيول العراقي إلى معملي دير عمار والزهراني تحسناً نسبياً بالتغذية بالتيار الكهربائي، الى حين وصول الشحنة الثانية من الفيول العراقي الأسبوع المقبل .