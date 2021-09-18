لبنان

باخرة الفيول العراقي وصلت الى معمل الزهراني

Lebanon 24
18-09-2021 | 05:12
A-
A+
Doc-P-865143-637675641027328122.jpg
Doc-P-865143-637675641027328122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت قبل ظهر اليوم إلى منطقة الزهراني باخرة الفيول العراقي تمهيداً لإفراغ نصف حمولتها المتبقية في خزانات معمل كهرباء الزهراني بعدما كانت افرغت النصف الأول من الحمولة في خزانات معمل دير عمار في الشمال، علماً ان الباخرة كانت محملة بأكثر من 32 ألف طن من الفيول. 
وينتظر أن ينعكس وصول الفيول العراقي إلى معملي دير عمار والزهراني تحسناً نسبياً بالتغذية بالتيار الكهربائي، الى حين وصول الشحنة الثانية من الفيول العراقي الأسبوع المقبل . 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2021-09-18
05:33 | 2021-09-18
10:22 | 2021-09-18
10:13 | 2021-09-18
10:11 | 2021-09-18
10:04 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website