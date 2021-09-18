ماذا قال رئيس الحكومة عن "الدولار المصرفي"؟

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي:يتم التداول الاعلامي ان دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار".إن هذا الكلام غير صحيح، وأي قرار في هذا الملف هو أصولًا من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان ، ودولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديدًا على الإطلاق. لكن دولة الرئيس يولي حقوق المودعين الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بندًا أساسيًّا في البيان الوزاري وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة.فاقتضى التوضيح".