لبنان

"السرفيس" 10 آلاف ليرة وما دون في هذه الحال

Lebanon 24
18-09-2021 | 05:49
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أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس في حديث لقناة "الجديد"، أنه "اذا اصدرت الحكومة المرسوم وفق الآلية التي اتفقنا عليها بموضوع دعم قطاع النقل البري فان تعرفة النقل ستكون 10 آلاف ليرة وما دون لـ"السرفيس"".  
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