فرنجيه يلتقي في بنشعي سفير بريطانيا

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد في زيارة هي الأولى له إلى بنشعي.



وعقد اجتماع في حضور الوزير السابق المحامي روني عريجي والدكتور جان بطرس تم في خلاله التطرق باسهاب إلى مجمل التطورات والأوضاع الراهنة محليًّا وإقليميًّا، وعلى مختلف الأصعدة.