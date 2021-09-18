رئيس بلديات وسط القيطع: أزمة التسرب النفطي قيد المعالجة

لفت رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، في بيان اليوم، إلى أن "أزمة التسرب النفطي في خط الأنابيب في منطقة ببنين - العبدة عكار قيد المعالجة، إثر التسرب الذي لا يزال مستمرًا".



وأشار إلى "سلسلة اتصالات مع المعنيين"، محذرًا من "المماطلة بحل الأزمة تفاديًّا لتفاقم معاناة القاطنين بالقرب من المكان".