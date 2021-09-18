لبنان

دورية من امن الدولة في منزل دياب.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
18-09-2021 | 07:08
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أفادت معلومات قناة الـ"أو تي في" أن دورية من امن الدولة حضرت الى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب بغية تنفيذ مذكرة الاحضار الصادرة في حقه وتم اتخاذ الاجراءات المرعية بفعل غيابه. 
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حسان دياب

أمن الدولة

مذكرة إحضار

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