دورية من امن الدولة في منزل دياب.. ماذا يجري؟

أفادت معلومات قناة الـ"أو تي في" أن دورية من امن الدولة حضرت الى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب بغية تنفيذ مذكرة الاحضار الصادرة في حقه وتم اتخاذ الاجراءات المرعية بفعل غيابه.

