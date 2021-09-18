لبنان

حاول فتح رمانة يدوية عند إحدى المحطات بميس الجبل ولكن "العناية الإلهية" تدخلت

Lebanon 24
18-09-2021 | 07:13
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حاول مواطن فتح رمانة يدوية عند إحدى محطات الوقود بميس الجبل، إنما العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة إذ كان في المكان زهاء 300 شخص، وعلى الفور حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية والجيش للعمل على حل الإشكال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميس الجبل

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