لبنان

انقلبت السيارة في سير الضنية وهكذا كانت النتيجة

Lebanon 24
18-09-2021 | 07:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنقلاب سيارة في سير الضنية، بجانب مطعم أبو النواس.
 
وقد جاءت الأضرار مادية من دون وقوع إصابات.
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سير الضنية

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