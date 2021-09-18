بلدية بعلبك حدّدت تسعيرة مولّدات الإشتراك 400 ألف لكل 5 أمبير

عقد رئيس بلدية بعلبك وأعضاء المجلس البلدي، لقاء مع أصحاب مولدات الكهرباء، وتم البحث في آلية تسليم المحروقات المقدمة من "حزب الله"، وتحديد كلفة الاشتراك الشهري، مع التزام ساعات تغذية يومية.وصدر عن البلدية بيان، أكد "الإتفاق على التزام عدد ساعات تغذية لا تقل عن 10 ساعات يوميا، وحددت تسعيرة 400 الف ليرة لكل 5 أمبير".كما تم الاتفاق على أن "أي خلل في تطبيق الإتفاق يحرم صاحب المولد من أي كمية محروقات بالسعر المخفض، كما يحق لأي مواطن نقل الاشتراك إلى شبكة أخرى بعد مراجعة البلدية، ولأي شكاوى أو استفسارات بموضوع الاتفاق مع أصحاب المولدات في بعلبك مراجعة رئيس اللجنة المكلفة بالمتابعة، نائب رئيس البلدية مصطفى الشل على الرقم 03511771