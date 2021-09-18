لبنان

تحضروا أيها اللبنانيين لطقس الأحد...هكذا سيكون

Lebanon 24
18-09-2021 | 08:31
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات فجرا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيلول بين 24 و32).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات فجرا. الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل. الثلاثاء: مشمس اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 36 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ليلا، سرعتها بين 8 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس: 18,43
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