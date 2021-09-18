لبنان

قطع الطريق في هذه البلدة احتجاجا على عدم تعبئة البنزين

Lebanon 24
18-09-2021 | 08:39
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من أهالي بلدة الخرايب قطع الطريق العام احتجاجا على عدم تعبئة البنزين في إحدى المحطات حيث ركنوا سياراتهم، ما استدعى حضور رئيس المجلس البلدي، والمفاوضات جارية حتى الان في ظل أزمة سير خانقة وحالة استياء كبيرة لدى المواطنين.
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