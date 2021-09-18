درويش: تشكيل الحكومة أدى لاستعادة مركزية القرار في لبنان

زار القنصلُ الفخري اللبناني في ولاية ادمنتون - كندا، السيد حسين رحّال النائبَ د. علي درويش في مكتبه بمدينة طرابلس - جبل محسن، حيث تم البحث في سبل تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في كندا ودورها بالمساهمة في استعادة لبنان عافيته وتخطيه الأزمة خاصة بعد تشكيل حكومة فيه واستعادة مركزية القرار في لبنان وبالتالي القدرة على وضع الحلول النظرية على السكة العملية.وأثنى النائب درويش على دور المغتربات شاكراً تجاوبهم ما المبادرات التي اطلقت في المرحلة الأخيرة للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين.